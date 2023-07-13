В Тамбове будет изменена схема движения автобусов в объезд площади Ленина

Автобусы будут двигаться в объезд

14 и 15 июля в Тамбове пройдут мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. В связи с этим временно изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Свой маршрут на 14 и 15 июля лучше планировать заранее

- Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре города начиная с 22.00 сегодняшнего дня и до окончания мероприятий 15 июля вводятся ограничения движения транспорта. В связи с этим общественный транспорт будет обеспечивать перевозку пассажиров по временным маршрутам, - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова