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НовостиПроисшествия13 июля 2023 11:51

Тамбовчанка написала ложный донос на сына и обвинила его в краже машины

Правда вскрылась и женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Сампурском районном суде вынесли приговор в отношении жительницы Котовска за заведомо ложный донос о совершении преступления. В июле прошлого года женщина обратилась с заявлением в полицию с требованием привлечь своего сына к ответственности по ч.1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение принадлежащим ей автомобилем. Во время проверки фактов, изложенных в заявлении, они не подтвердились. Под следствие в итоге попала сама заявительница.

- Суд признал женщину виновной в заведомо ложном доносе и оштрафовал ее на 5 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.