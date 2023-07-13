Тамбовчанка написала ложный донос на сына и обвинила его в краже машины

В Сампурском районном суде вынесли приговор в отношении жительницы Котовска за заведомо ложный донос о совершении преступления. В июле прошлого года женщина обратилась с заявлением в полицию с требованием привлечь своего сына к ответственности по ч.1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение принадлежащим ей автомобилем. Во время проверки фактов, изложенных в заявлении, они не подтвердились. Под следствие в итоге попала сама заявительница.

- Суд признал женщину виновной в заведомо ложном доносе и оштрафовал ее на 5 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.