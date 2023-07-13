Тамбовчанка обставила свой дом вещами, украденными из чужого дачного дома

В полицию Тамбовского района поступила информация, что жительница села Сурава может быть причастна к краже из дачного дома пенсионерки. Полицейские выяснили, что женщина взломала оконную раму, пробралась в дом 73-летней женщины и совершила хищение.

Дома у 43-летней жительницы села Сурава нашли украденные предметы. Также удалось установить причастность женщины к ранее совершенной краже мебели из этого же дачного дома. Воровка пользовалась украденной бытовой техникой, постельными принадлежностями, коврами и мебелью. Похищенное было изъято.

- В настоящее время сотрудниками полиции проверяется причастность злоумышленницы к схожим фактам краж из домовладений. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.