Тамбовчанин украл с банковской карты пасынка 628 тысяч рублей

44-летний житель Моршанска похитил банковскую карту своего пасынка, отправился к банкомату и, зная пин-код, снял с нее 628560 рублей. Ранее судимого за угон машины мужчину задержали полицейские.

Во время допроса мужчина признался, что в момент совершения кражи находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил, что денежные средства, которые находились на карте пасынка, принадлежат и ему. Часть денег вор успел потратить.

19-летний молодой человек, которому принадлежала карты, видел списание принадлежавших ему накоплений, но сотрудники полиции раскрыли преступление до обращения его в полицию. Похищенные деньги злоумышленник вернул родственнику.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.