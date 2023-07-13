В Тамбове усилят меры безопасности

На этой неделе в областном центре состоятся два фестиваля «Весь Рахманинов» и «АРТ-волки». В дни их проведения в Тамбове будут повышены меры безопасности. К бдительности в эти дни призывают и самих горожан. Если вы обнаружили подозрительный предмет, незамедлительно сообщите о случившемся в правоохранительные органы:

УФСБ по Тамбовской области дежурный 72-40-70;

УМВД по Тамбовской области дежурная часть 79-93-65 или 02;

Управление Росгвардии по Тамбовской области 77-26-72;

Единая городская центральная диспетчерская служба 72-03-39;

Аварийно-спасательная служба города Тамбова 72-25-25;

Единая служба спасения 01.

Подходить или трогать обнаруженную вещь нельзя. Это может быть опасно для жизни. До прибытия оперативно-следственной группы нужно находиться на расстоянии.

- Обращаем внимание, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в том числе по телефону, предусмотрена уголовная ответственность, - напоминает пресс-служба администрации Тамбова. - Штраф, грозящий хулиганам, составит от 200 до 500 тысяч рублей. Также возможно ограничение свободы до трёх лет.