Тамбовчанин во время дележа машины с женой, решил сжечь автомобиль

37-летний тамбовчанин, который недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, вернулся домой и решил восстановить отношения с супругой. Но женщина категорически не хотела продолжать жить с этим человеком. В итоге супруги стали делить автомобиль «Лада Приора», который каждый считал своим. Во время очередного скандала нетрезвый мужчина бросил в салон машины банку со спиртосодержащей жидкостью и поджег. Соседи и очевидцы помогли потушить возгорание. Женщина обратилась в полицию и написала заявление о факте умышленного уничтожения имущества.

Полицейские Котовска опросили женщину, свидетелей, после чего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый начал скрываться у друзей и знакомых. Нашли и задержали его на съемной квартире.

- Расследование уголовного дела продолжается, подсчитывается причиненный ущерб, назначено проведение пожаро-технической и товароведческой экспертизы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.