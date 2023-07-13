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НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:30

Житель Умета, объявленный в федеральный розыск, был обнаружен в Москве

Мужчина, обвиняемый в угрозе убийством, перестал являться на заседания суда
Марина МАКОВЛЕВА

53-летний житель Тамбовской области, скрывшийся от Уметского мирового суда, был объявлен в федеральный розыск. Мужчина обвиняется в угрозе убийством, поэтому находился под подпиской о невыезде. Однако со временем перестал являться на заседания суда и отвечать на телефонные звонки. Дома в Умете он также не появлялся. Родственники и знакомые предположили, что мужчина уехал в Москву на заработки.

- Ориентировки о розыске подсудимого были направлены во все органы внутренних дел страны. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции на одной из станций метрополитена столицы разыскиваемый был обнаружен, задержан и опрошен, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Уметские полицейские выехали в Москву, забрали мужчину и доставили в Умет.