22-летний житель Мичуринска случайно сжег дотла чужую дачу

На территории одного из садовых товариществ в Мичуринске произошел пожар. Полностью сгорел дачный домик, принадлежащий 36-летней местной жительнице. Соседние постройки пожарным удалось спасти.

Следственно-оперативная группа ОМВД по городу Мичуринску нашла на месте возгорания признаки поджога. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель, ранее совершивший несколько актов вандализма на местном кладбище.

- Молодой человек признался, что действительно проходил мимо той дачи и решил поджечь кусок рубероида, чтобы полюбоваться на огонь. Когда огонь перекинулся на само строение и стал разгораться, он струсил и убежал, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время подсчитывается причиненный ущерб, назначено проведение пожаро-технической и товароведческой экспертизы. Отрабатывается причастность подозреваемого к совершению других преступлений.