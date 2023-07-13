У бывшего владельца Моршанской табачной фабрики пытаются изъять имущество, купленное на скрытые налоги

Прокуратура Тамбовской области через суд намерена взыскать в доход государства многомиллионное имущество, приобретенное на доходы, полученные преступным путем. С таким иском в суде правохранители обратились к бывшему владельцу и генеральному директору Моршанской табачной фабрики Андрею Метальникову. Ранее руководителя трижды судили за подачу ложных деклараций, за злоупотребление полномочиями, в а марте 2020 года – за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб от преступления тогда оценили почти в 1,2 миллиарда рублей. По совокупности преступлений мужчина получил 7,5 лет колонии общего режима.

По данным областной прокуратуры, часть этих средств пошла на покупку дорогостоящей недвижимости, которую Метальников оформил на своих родственников. Установлено, что сами они на момент совершения сделки такими средствами не располагали. На сегодняшний день уже есть решение суда о взыскании в доход государства московской квартиры, принадлежащей сыну Метальникова. Ответчик пытался его обжаловать, но безрезультатно.

- По аналогичным основаниям прокуратура Тамбовской области в судебном порядке инициировала взыскание в доход РФ недвижимости, которая принадлежит родственникам Метальникова, объекты находятся в Тамбовской области, Рязани и Москве, - пояснили в облпрокуратуре. - Иски находятся в стадии рассмотрения.