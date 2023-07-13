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НовостиПроисшествия13 июля 2023 7:30

Тамбовчанин заплатит 90 тысяч рублей штрафа за торговлю контрафактными сигаретами

У мужчины изъяли около 1500 пачек табачных изделий без акцизных марок
Марина МАКОВЛЕВА

Советский районный суд Тамбова признал тамбовчанина виновным в торговле контрафактом. Подсудимый торговал сигаретами в одном из павильонов Тамбова. При этом предприниматель умышленно проигнорировал требования законодательства и купил у неустановленного лица немаркированные табачные изделия. Около 1500 пачек сигарет различных наименований мужчина разместил под прилавком и хранил там для продажи.

- Подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении, - отметили в Советском районном суде Тамбова.

Мужчине придется выплатить 90 тысяч рублей штрафа.