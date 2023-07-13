Тамбовчанин обокрал аптеку, столовую, кафе и магазины

Тамбовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего ранее судимого жителя Тамбова. Мужчину обвиняли в 9 кражах с незаконным проникновением в помещения.

Подсудимый в течение нескольких дней забрался в аптеку, столовую, железнодорожную станцию, медицинское учреждение, колбасный цех, кафе и продуктовые магазины Тамбова и Тамбовского района. Добычей злоумышленника стали деньги, продукты, велосипед, бытовая техника и вещи.

- Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся, однако от дачи показаний отказался, - рассказали в Тамбовском районном суде.

Мужчина получил 2 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, воришке придется пройти курс лечения у психиатра по месту лишения свободы.