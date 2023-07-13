У тамбовчанина изъяли 2 кг амфетамина и 1 кг марихуаны

Мужчина продавал запрещенные вещества через "закладки" Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля регионального УМВД получили информацию о причастности 30-летнего жителя Моршанска к незаконному обороту наркотиков, и о том, что он может перевозить крупную партию запрещенных веществ на своем автомобиле.

Тамбовчанин может отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь Фото: УМВД по Тамбовской области

Ночью на дороге «Тамбов-Шацк» полицейские остановили автомобиль предполагаемого наркокурьера. При досмотре в салоне была обнаружена емкость с порошком белого цвета и свертки с наркотиками. Экспертиза показала, что мужчина перевозил почти 2 кг амфетамина, около 300 грамм N-метилэфедрона и килограмм марихуаны.

- Мужчину доставили в управление наркоконтроля для дачи показаний. Со слов задержанного наркотики он приобрел в столице для дальнейшего сбыта, расфасовывал и осуществлял мелкооптовую реализацию «синтетики» через «тайники-закладки» в разных городах и районах Тамбовской области, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Подозреваемый задержан, полицейские устанавливают другие эпизоды его противоправной деятельности, в том числе и на территории соседних регионов. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.