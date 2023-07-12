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НовостиПроисшествия12 июля 2023 13:40

Тамбовчанка и ее муж решили, что выгоднее не покупать мотоцикл, а украсть его

Технику увели из незапертого сарая
Марина МАКОВЛЕВА
Мотоцикл увели из сарая и спрятали

Мотоцикл увели из сарая и спрятали

Фото: УМВД по Тамбовской области

К жительнице села Пичаево пришла односельчанка. Она попросила продать мотоцикл для ее супруга. Сделку отложили, так как мотоцикл принадлежал сыну женщины, и без него продажа была невозможна. Соседка пообещала прийти позже. Однако наутро оказалось, что мотоцикл пропал из незапертого сарая. Женщина обратилась в полицию.

Подозрение пало на девушку, просившую продать ей мотоцикл. Она призналась, что они с мужем решили не покупать транспортное средство, а просто украсть его. Они пришли ночью к сараю, перелезли через забор и забрали технику без спроса, спрятав ее у себя на участке.

- Полицейские нашли спрятанный мотоцикл «Минск» и вернули его законным владельцам, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.