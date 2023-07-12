Прокуратура через суд добилась выплаты детских для тамбовчанки, воспитывающей детей-инвалидов

Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку по обращению матери двоих детей - инвалидов о нарушении ее социальных прав. Установлено, что в «Центре социальной поддержки граждан» женщине отказали в предоставлении ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в период с июля по октябрь 2022 года.

Прокуратура внесла представление руководителю учреждения с требованием устранить нарушения и предоставить необходимую меру социальной поддержки многодетной семье. Однако нарушения не были устранены в установленный срок, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. В ходе рассмотрения дела в суде требования прокурора были удовлетворены в добровольном порядке, пособие в размере свыше 100 тысяч рублей перечислены заявительнице.

- За неисполнение требований прокурора в установленный срок прокуратурой района инициировано привлечение к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ руководителя областного учреждения (назначен административный штраф), - сообщает прокуратура Тамбовской области.