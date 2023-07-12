После жалобы в прокуратуру в Пичаевском районе заменили аварийную опору ЛЭП

Старая опора была в аварийном состоянии

На прием к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину обратилась жительница села Свиньино. Женщина пожаловалась на аварийное состояние опоры линии электропередач.

- Прокуратура Пичаевского района провела проверку исполнения законодательства об электроэнергетике. Установлено, что столб опоры линии электропередачи, расположенный у дома № 34 по улице Заречной села Свиньино Пичаевского округа, находится в аварийном состоянии, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя сетевой организации. В итоге опору заменили.

Фото прокуратуры Пичаевского района