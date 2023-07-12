В Тамбове не будет света несколько часов

13 июля в Тамбове будут проводиться ремонтные работы, из-за чего временно прекратят электроснабжение по ряду адресов.
На время работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 ул. Астраханская, д. 1/1-1/19, 153-153А, 229-240.
На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Базарная, д. 2-63;
- ул. Кирова, д. 58-83;
- ул. Кронштадтская, д. 75-118;
- ул. Пролетарская, д. 137-149;
- ул. Ленинградская, д. 68-72.
На время ремонта в ВРУ жилого дома с 8.30 до 18.00 ул. Б.Федорова, д. 1А.
На время обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 13.00:
- ул. Гагарина, д. 1-35;
- ул. Кирсановская, д. 1-18;
- ул. Промышленная, д. 1-17;
- 1-й Лермонтовский пр., д. 1-20;
- 2-й Лермонтовский пр., 1-19;
- ул. Пригородная, д. 1-22.