В Тамбове не будет света несколько часов

13 июля в Тамбове будут проводиться ремонтные работы, из-за чего временно прекратят электроснабжение по ряду адресов.

На время работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 ул. Астраханская, д. 1/1-1/19, 153-153А, 229-240.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Базарная, д. 2-63;

- ул. Кирова, д. 58-83;

- ул. Кронштадтская, д. 75-118;

- ул. Пролетарская, д. 137-149;

- ул. Ленинградская, д. 68-72.

На время ремонта в ВРУ жилого дома с 8.30 до 18.00 ул. Б.Федорова, д. 1А.

На время обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 13.00:

- ул. Гагарина, д. 1-35;

- ул. Кирсановская, д. 1-18;

- ул. Промышленная, д. 1-17;

- 1-й Лермонтовский пр., д. 1-20;

- 2-й Лермонтовский пр., 1-19;

- ул. Пригородная, д. 1-22.