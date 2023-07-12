Жителей Мичуринска просят минимизировать потребление газа

С 13 по 17 июля жителей Мичуринска просят ограничить потребление природного газа, чтобы избежать полного отключения от газоснабжения. Это связано с устранением дефектов в некоторых котельных города. На время работ газ в котельные поставляться не будет вплоть до 17:00 18 июля согласно графику.

- Из-за этого жителям города – потребителям указанных в перечне котельных приостановят подачу горячего водоснабжения. Холодное водоснабжение и газ для приготовления пищи в жилые дома подаваться будут. Однако мичуринцев просят минимизировать потребление природного газа до завершения ремонтных работ во избежание полного отключения от газоснабжения, - обращается администрация города Мичуринска к потребителям.

С перечнем котельных, куда не будет подаваться газ, можно ознакомиться здесь.