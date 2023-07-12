Тамбовчане могут проголосовать за села, в которые в 2024 году проведут интернет

17 июля в России стартует голосование за подключение в 2024 году к мобильному интернету малочисленных населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек. Жители Тамбовской области старше 18 лет также могут проголосовать за села, где в следующем году появится скоростной интернет. Сделать это можно на портале «Госуслуги» или по почте. С правилами голосования можно ознакомиться на портале «Госуслуги».

- При отсутствии в селе интернета, его жители до 10 сентября могут направить общее письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, - сообщают в правительстве Тамбовской области.

В этом году жители Тамбовской области выберут для подключения в 2024 году 22 населенных пункта.