Тамбовчанин угнал «Приору», которую владелец оставил открытой и с ключом в замке зажигания

Ночью 10 июля от дома на улице Воронежской города Моршанска угнали автомобиль «Лада Приора», который принадлежит 19-летнему владельцу. Угонщик воспользовался оставленными ключами в замке зажигания и незакрытой дверью. Обнаружив пропажу, автомобилист обратился в полицию.

Приметы угнанного автомобиля передали всем наружным службам полиции и вскоре на улице Южной сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили и остановили этот автомобиль. За рулем находился 44-летний нетрезвый мужчина. Полицейские отстранили его от управления и вызвали следственно-оперативную группу полиции. Оказалось, что угонщик является родственником владельца и воспользовался его машиной без спроса. В состоянии алкогольного опьянения он отправился кататься на чужой машине по улицам.

- В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данным полиции, с начала года на территории области зарегистрирован 71 факт неправомерного завладения транспортными средствами. Люди, совершившие преступления, часто находились в состоянии алкогольного опьянения. Все они привлекаются к уголовной ответственности. Раскрываемость данного вида преступлений составляет 93%.