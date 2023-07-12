Более 15 млн рублей сохранил Сбер Центрального Черноземья для своих клиентов во время атак мошенников

С начала 2023 года сотрудники Центрально-Черноземного банка Сбербанка вместе с правоохранительными органами предотвратили ущерб клиентам на сумму около 12,9 млн рублей, в том числе около 2,5 млн рублей кредитных средств, полученных людьми под воздействием злоумышленников.

В большинстве случаев мошенники похищают деньги, используя методы социальной инженерии: обманывают и запугивают людей, заставляя их либо самостоятельно перевести деньги, либо передать злоумышленникам данные (номера карт, коды из SMS), которые позволят украсть их.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

- Чаще всего клиентов, находящихся под влиянием злоумышленников, можно определить сразу. Они рассеяны, напуганы, сильно нервничают, отвлекаются на телефонные разговоры. Поэтому обычное человеческое участие наших сотрудников – задать несколько уточняющих вопросов или пригласить представителей службы безопасности банка, а иногда и сотрудников полиции, помогает убедить граждан не поддаваться на уловки преступников и спасти их деньги. Также для противодействия телефонным мошенникам мы сотрудничаем с операторами связи, а анти-фрод система Сбера выявляет 99% всех попыток мошенничества. Таким образом, совместными усилиями мы работаем над повышением безопасности наших клиентов.

Для развития финансовой и киберграмотности Сбер создал онлайн-ресурс «Кибрарий». Он помогает узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников. Информация на сайте сгруппирована для разных категорий пользователей: родителей и детей, молодежи, пенсионеров, предпринимателей и экспертов в сфере кибербезопасности.