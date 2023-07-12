В тамбовской фирме по производству мясных продуктов почти год не платили зарплату четырем работникам

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы, занимающейся производством мясной продукции. Руководителя подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следствие установило, что в период с июня 2022 года по апрель 2023 года мужчина не выплачивал заработную плату четырем работникам, в результате чего образовалась задолженность по оплате труда в размере более 350 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела следователи добились полного погашения задолженности по оплате труда за указанный период, что послужило основанием для удовлетворения ходатайства подозреваемого о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.