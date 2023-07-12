В Тамбовской области сельхозорганизацию оштрафовали на 50 тысяч на хранение зараженного зерна

В Тамбовской области провелили продукцию, которая хранилась на одном из зернохранилищ. Специалисты управления Росселхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям во время внеплановой выездной проверки отобрали 4 пробы от партий пшеницы, ячменя пивоваренного, кукурузы и подсолнечника. При проведении исследований выяснилось, что 19000 тонн пшеницы и 700 тонн пивоваренного ячменя не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по показателям зараженности.

Юридическое лицо нарушило требования, согласно которому показатели зараженности вредителями в зерне, поставляемом на пищевые цели, не должны превышать предельно допустимых уровней.

- Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям признало данную организацию виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.44 и назначило административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, - сообщает ведомство.