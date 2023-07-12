На рынках Тамбовской области мясо продавали с нарушениями

Нарушителям выдали предостережения

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 6 и 7 июля провели проверки на рынках г. Мичуринск и п. Мучкапский на предмет соблюдения ветеринарных правил при реализации продукции животного происхождения. В результате обследования зафиксировано 11 фактов нарушений требований технических регламентов и ветеринарных правил.

На реализуемых продуктах питания отсутствует информации о производителе, условиях хранения и сроках годности, следствием чего потребитель зачастую получает продукцию с истекшим сроком годности.

- Однако самым распространенным нарушением является реализация продукции животного происхождения в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. – Это делает невозможным отследить качество и безопасность реализуемой продукции.

Индивидуальным предпринимателям и торговцам, допустившим нарушения при реализации продукции, объявили предостережения.

Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям