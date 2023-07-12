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НовостиОбщество12 июля 2023 6:50

Прокуратура Никифоровского района потребовала оформить квартиру, купленную на маткапитал, по закону

Детям необходимо выделить доли в жилье
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Никифоровского района проверила исполнение законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.

- Установлено, что местная жительница приобрела с использованием средств материнского (семейного) капитала в собственность квартиру. При этом, в нарушение действующего законодательства ею не были исполнены обязательства по оформлению жилого помещения в общую долевую собственность с тремя детьми, - сообщают в прокуратуре Никифоровского района.

Прокуратура обратилась с иском в суд, требуя оформить жилое помещение в общую долевую собственность с детьми. Решением суда данные требования удовлетворены в полном объеме.