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НовостиПроисшествия12 июля 2023 6:20

Тамбовчанин, ранивший подростка ножом, получил 3 года тюрьмы

Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью
Марина МАКОВЛЕВА

Доказательства, собранные Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Фигурант в ходе выяснения отношений с родственниками и знакомыми 15-летнего подростка во время групповой драки ранил его ножом. Потерпевшего сразу госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее ранение задней поверхности грудной клетки с повреждением легкого, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил мужчину к 3 годам тюрьмы.