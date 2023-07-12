Тамбовчанин, ранивший подростка ножом, получил 3 года тюрьмы

Доказательства, собранные Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Фигурант в ходе выяснения отношений с родственниками и знакомыми 15-летнего подростка во время групповой драки ранил его ножом. Потерпевшего сразу госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее ранение задней поверхности грудной клетки с повреждением легкого, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил мужчину к 3 годам тюрьмы.