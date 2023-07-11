Тамбовчанин, убивший собственных родителей ради жилплощади, просил изменить ему наказание на более мягкое

Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области принял участие в рассмотрении судом ходатайства 39-летнего осужденного. Мужчина просил заменить неотбытую часть наказания более мягким его видом. В 2010 году он получил 17 лет 10 месяцев исправительной колонии строгого режима за мошенничество и убийство двух человек.

Вместе с женой и ребенком осужденный жил у родителей. В семье были нередки ссоры из-за отсутствия у мужчины постоянной работы и наконец жена с ребенком ушла от него. И тогда мужчина решился на убийство собственных родителей, чтобы улучшить жилищные условия. Он забил их топором, а тела закопал в лесополосе. Со счета отца злоумышленник снял по его паспорту 37 тысяч рублей.

- За период отбывания наказания осужденный неоднократно нарушал установленный режим содержания, за что привлекался к дисциплинарной ответственности, - подчеркнули в прокуратуре.

В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного.