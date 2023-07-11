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НовостиОбщество11 июля 2023 14:20

В Токаревском районе после вмешательства прокуратуры оборудовали пешеходный переход

Рядом со школой не было светофоров, «лежачего полицейского» и соответствующей разметки
Марина МАКОВЛЕВА
Теперь переходить дорогу стало безопаснее

Теперь переходить дорогу стало безопаснее

Прокуратура Токаревского района проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Как выяснилось, участок дороги Токаревка-Сергиевка-Новоникольское, проходящей вблизи филиала «Токаревской школы № 1» в селе Троицкий Росляй, и расположенный на нем пешеходный переход не отвечают требованиям безопасности.

- Пешеходный переход не оборудован светофорами, отсутствуют искусственные неровности и дорожная разметка, - пояснили в прокуратуре Токаревского района.

Ведомство направило в суд исковое заявление, требуя обязать местную администрацию привести пешеходный переход в соответствие с нормативами. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Сейчас нарушения уже устранены.

Фото прокуратуры Токаревского района