В Тамбове введут ограничения дорожного движения

13-15 июля в Тамбове вводится ряд ограничений дорожного движения. Это связано с празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

С 22.00 13 июля и до окончания мероприятий 15 июля будут запрещены остановка и стоянка транспорта:

- по улице Интернациональной, от Базарной до Советской, и на примыканиях в 50-метровой зоне от нее;

- по улице Карла Маркса, от Октябрьской до М. Горького, и на примыканиях в 50-метровой зоне от нее;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, от Интернациональной до М. Горького.

Кроме того будут запрещены остановка и стоянка:

– с 22.00 13 июля до окончания мероприятия 14 июля по улице Державинской, от Советской до Карла Маркса,

по улице Степана Разина, от Советской до Рассказовского шоссе:

– с 22.00 13 июля до 11.00 14 июля;

– с 22.00 14 июля до 11.00 15 июля.

С 22.00 13 июля и до 20 июля запретят разворот на площади Ленина.

Движение транспорта будет прекращено:

– с 22.00 13 июля и до окончания мероприятий 15 июля:

по улице Интернациональной, от Карла Маркса до Советской, и в 50-метровой зоне от нее;

по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, от Интернациональной до М. Горького;

– 14 и 15 июля 18.00 до окончания мероприятий:

по улице Интернациональной, от Базарной до Карла Маркса, и в 50-метровой зоне от нее;

по улице Карла Маркса, от Октябрьской до М. Горького, и в 50-метровой зоне от нее.

14 и 15 июля с 18.00 до окончания мероприятий в местах их проведения запрещено движение средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, сегвеи, моноколеса и т.д.).