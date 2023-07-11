Тамбовский «Спартак» во второй раз проиграл липецкому «Металлургу»

Фото со страницы ФК "Спартак" Тамбов в VK.

Накануне,10 июля, в Липецке состоялся контрольный матч между местным «Металлургом» и тамбовским «Спартаком». После домашнего поражения (2:4) красно-белые сыграли более надежно в обороне, но при этом сами не смогли ни разу забить. Единственный гол на 78-й минуте провел Заботкин. Итог – победа «сталеваров» 1:0.

- Как говорят классики, в футболе самое главное – счет, - подытожил наставник красно-белых Сергей Рыжиков. - Снова мы проиграли. Те 70 минут, которые играли опытные ребята, без молодежи, по регламенту с двумя лимитчиками, мы выдерживали темп, выдерживали борьбу, на мяче неплохо были. Так что есть положительные моменты. А молодежь вышла поиграть, во-первых, во-вторых, почувствовать порох второй лиги с такой непростой командой, как липецкий «Металлург». То, что мы хотели, мы получили. Идем дальше.

Напомним, что в паузе между матчами со «сталеварами» «Спартак» проиграл в Воронеже «Факелу» (0:2). Теперь 16 июля наши парни проведут еще один матч против «неугасаемых», и опять же на выезде.