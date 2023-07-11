В Тамбове обесточат 8 улиц

12 июля в Тамбове будут проводить ремонтные работы на электросетях. По этой причине будет временно прекращено электроснабжение на некоторых улицах.

Как сообщают в администрации города Тамбова, свет отключат на время работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 16.00:

- ул. Студенецкая набережная, д. 63-109;

- ул. Пролетарская, д. 255-257.

На время наладки релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- ул. Мордасовой, д. 4-51;

- ул. Цветочная, д. 1Е;

- ул. Яблоневая, д. 5-16;

- ул. Мичуринская, д. 202, 210.

На время ремонта на воздушных линиях:

- ВЛ-6 кВ с 10.00 до 15.00 - ул. Славная, д. 1-30;

- ВЛ-0,4 кВ - ул. Чичканова, д. 19-35.