Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2023 13:11

Житель Сосновского района обвиняется в незаконной рубке деревьев

Ущерб от шести спиленных дубов составил более 400 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Дубы оказались спилены под корень

Дубы оказались спилены под корень

Фото: УМВД по Тамбовской области

52-летний житель Сосновского района стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. С заявлением в полицию обратился представитель Стежинского лесничества. Он рассказал, что в одном из кварталов лесничества незаконно производилась вырубка дубов.

Полицейские обнаружили 6 пней, оставшихся от спиленных дубов размером от 32 см до 37 см. Также были зафиксированы следы машины. Следы волочения вели по грунтовой дороге к березовой посадке, где и были обнаружены все шесть спиленных дубов.

Личность подозреваемого была установлена. Как было установлено, мужчина взял бензопилы, на своем тракторе приехал в лес, спилил деревья под корень и вывез их в посадки.

- В результате незаконной вырубки Челнавскому лесничеству был причинен ущерб в 428 724 рубля. Таким образом, «черный лесоруб», совершил незаконную рубку в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Собранные органами дознания улики и доказательства преступления, а также показания свидетелей подтверждают вину обвиняемого, хотя сам он ее полностью отрицает. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.