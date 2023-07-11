Житель Сосновского района обвиняется в незаконной рубке деревьев

Дубы оказались спилены под корень Фото: УМВД по Тамбовской области

52-летний житель Сосновского района стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. С заявлением в полицию обратился представитель Стежинского лесничества. Он рассказал, что в одном из кварталов лесничества незаконно производилась вырубка дубов.

Полицейские обнаружили 6 пней, оставшихся от спиленных дубов размером от 32 см до 37 см. Также были зафиксированы следы машины. Следы волочения вели по грунтовой дороге к березовой посадке, где и были обнаружены все шесть спиленных дубов.

Личность подозреваемого была установлена. Как было установлено, мужчина взял бензопилы, на своем тракторе приехал в лес, спилил деревья под корень и вывез их в посадки.

- В результате незаконной вырубки Челнавскому лесничеству был причинен ущерб в 428 724 рубля. Таким образом, «черный лесоруб», совершил незаконную рубку в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Собранные органами дознания улики и доказательства преступления, а также показания свидетелей подтверждают вину обвиняемого, хотя сам он ее полностью отрицает. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.