Житель Уварово украл у знакомого металлоизделия и сдал их в пункт приема лома

46-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель Уварово пришел к своему знакомому, когда того не было дома. Мужчина сломал дверной замок куском трубы, забрался внутрь и погрузил металлические предметы в садовую тачку и отвез в ближайший пункт приема металлолома. Получив там 1200 рублей за 60 кг лома, он потратил деньги на алкоголь и продукты.

Хозяин дома пришел с работы вечером, обнаружил взломанный замок и пропажу металлоизделий и обратился в полицию. Личность подозреваемого установили в течение нескольких суток.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, которое было передано в суд Уваровского района для рассмотрения по существу. В итоге мужчина получил 2 года лишения свободы условно.