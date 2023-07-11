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НовостиПроисшествия11 июля 2023 10:01

Житель Ржаксинского района украл с поля тонну сена

Мужчина решил пополнить запасы корма для своего скота за чужой счет
Марина МАКОВЛЕВА
Сено предприимчивому хозяину пришлось вернуть

Сено предприимчивому хозяину пришлось вернуть

Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Сампурского района обратился представитель сельскохозяйственного кооператива из села Верхоценье. Он рассказал о краже четырех тюков сена весом в 1 тонну.

Полицейские выехали на место и нашли оставленные на земле следы автомобиля злоумышленника. Вскоре удалось установить причастность к краже сена 45-летнего жителя Ржаксинского района. Мужчина признался в краже и отдал похищенное. Возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемый был опрошен и пояснил, что решил забрать чужое сено для кормления своего скота. Ночью на собственном автомобиле он приехал к полю, которое не охранялось, загрузил четыре тюка с сеном в прицеп и отвез к себе домой, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.