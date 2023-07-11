Тамбовчанам предлагают бесплатную экскурсию по местам, связанным с Сергеем Рахманиновым

В этом году празднуется 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. К этому событию, используя краеведческие фонды централизованной библиотечной системы Тамбова, специалисты разработали бесплатный аудиогид «Рахманинов. Тамбов».

Он создан в двух форматах:

Пешеходный тур по городским улицам - это 1 час 20 минут качественного аудио-контента, около 3,6 км пути, 28 точек достопримечательностей, начиная от ул. Лермонтовской, 11 и заканчивая в районе дома 10 по ул. Коммунальной.

Виртуальная экскурсия - можно из дома на компьютере, планшете, смартфоне пройти по местам, связанным с именем Сергея Рахманинова.

Чтобы начать экскурсию нужно:

1. Взять с собой на прогулку телефон и наушники

2. Включить функцию «Геолокация»

3. Установить приложение «izi.TRAVEL»

4. Выбрать тур - «РАХМАНИНОВ. ТАМБОВ»

5. Прослушать «Слушать аудио» и нажать кнопку «Начать»

6. Двигаться в указанном направлении по маршруту – при приближении к новой достопримечательности, рассказ об этом месте включится автоматически

Во время прогулки будет звучать музыка Сергея Рахманинова.