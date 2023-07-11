Тамбовские росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске

Мужчина странно отреагировал на патрульный автомобиль

Сотрудники вневедомственной охраны города Рассказово задержали на улице Комитетской мужчину, который находится в федеральном розыске. На маршруте патрулирования росгвардейцы обратили внимание на пешехода, который попытался скрыться, заметив патрульный автомобиль.

- При проверке документов выяснилось, что 38-летний мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения приговора суда, вынесенного за совершение преступления, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области