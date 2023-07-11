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НовостиОбщество11 июля 2023 9:22

Тамбовские росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске

Нарушителя передали полицейским
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина странно отреагировал на патрульный автомобиль

Мужчина странно отреагировал на патрульный автомобиль

Сотрудники вневедомственной охраны города Рассказово задержали на улице Комитетской мужчину, который находится в федеральном розыске. На маршруте патрулирования росгвардейцы обратили внимание на пешехода, который попытался скрыться, заметив патрульный автомобиль.

- При проверке документов выяснилось, что 38-летний мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения приговора суда, вынесенного за совершение преступления, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области