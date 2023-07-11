Тамбовчанин лишился машины из-за пьянства за рулем

Прокуратура Гавриловского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

- Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль марки «Шевроле Нива», водитель которого имел признаки опьянения, от освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. При этом в январе 2023 года он привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали в прокуратуре Гавриловского района.

Суд вынес мужчине обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, прав он лишен на 2 года. Более того, автомобиль осужденного конфискован в доход государства.