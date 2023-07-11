Прокуратура через суд потребовала отремонтировать общее имущество в тамбовской многоэтажке

В прокуратуру Октябрьского района Тамбова обратились жители дома № 13 по улице Б. Васильева. Они пожаловались на управляющую компанию, которая долгое время не производила текущий ремонт общего имущества многоэтажки.

- В адрес управляющей компании прокуратурой внесено представление с требованием устранить нарушения. Однако надлежащих мер по ремонту принято не было, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Суд удовлетворил требования прокурора, управляющую компанию обязали провести ремонт. Также прокуратурой инициировано привлечение к административной ответственности руководителя управляющей компании.