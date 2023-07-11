Тамбовчанин оборудовал дома оранжерею для выращивания конопли

"Ботаник" создавал для конопли оптимальные условия Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские сотрудники наркоконтроля по подозрению в незаконном хранении наркотикосодержащих растений задержали 32-летнего тамбовчанина. У мужчины нашли сверток с высушенной коноплей массой 0,65 грамма.

Дома у задержанного полицейские обнаружили 23 емкости с почвой, в которых росла конопля. Также были обнаружены высушенные части растений общей массой 21,52 грамма, предметы для выращивания и измельчения растений.

- Мужчина через сайт интернет-магазина заказал не менее 23 семян конопли для выращивания, систематически ухаживал, создавал благоприятные условия для роста наркосодержащих растений. Как признался задержанный, он купил семена с целью незаконного их использования и личного употребления без цели сбыта, зная, что растения являются наркотикосодержащими и запрещены к возделыванию на территории РФ. В содеянном преступлении мужчина раскаялся, вину свою признал полностью, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении наркотических веществ и незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства. В настоящее время они направлены в прокуратуру Советского района.