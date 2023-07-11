В Тамбовской области задержали пособницу мошенников, сыгравшую роль "курьера"

В полицию Тамбовского района обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала: неизвестный позвонил и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Теперь для решения вопроса через курьера нужно передать крупную денежную сумму. Пенсионерка собрала сбережения и передала прибывшему курьеру - девушке - 200 тысяч рублей. Только после, связавшись с сыном, она поняла, что была обманута.

- В ходе проведенных оперативных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершения преступления девушка 1995 года рождения проживающая в областном центре. Все полученные от пенсионерке средства, задержанная сразу перевела своим нанимателям, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.