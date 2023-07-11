На Тамбовщине стартует операция «Мак»

С 11 по 20 июля в Тамбовской области пройдет первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023».Полицейские будут искать людей, выращивающих наркосодержащие культуры и изготавливающие из них наркотические средства. Операция пройдет в четыре этапа и завершится 28 октября.

По данным УМВД России по Тамбовской области, в прошлом году выявили и уничтожили 315 очагов произрастания наркосодержащих растений. Вес уничтоженных растений составил более 11 тонн. По фактам незаконных операций с наркотическими средствами возбудили 308 уголовных дел.

Управление МВД России по Тамбовской области напоминает, что об очагах произрастания наркосодержащих растений или гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, можно сообщать на телефон доверия 79-09-54 или 02.