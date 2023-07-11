У тамбовчанки нашли 2 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

Спиртное предназначалось для продажи Фото: УМВД России по Тамбовской области

В рабочем поселке Дмитриевка полицейские обнаружили спиртное с признаками контрафакта. 60-летняя предприниматель в своем гараже хранила для перепродажи алкоголь, не имея разрешений на осуществление данной деятельности. Документы на товар у женщины также отсутствовали. Сотрудники полиции изъяли у нее около двух тысяч бутылок алкоголя с признаками контрафакта. По данному факту назначена и проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Назначена физико-химическая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов.

- В УМВД России по Тамбовской области круглосуточно работает телефон «доверия» 79-09-54, куда можно сообщить о фактах торговли товарами с признаками контрафакта, - напоминает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Каждый звонок фиксируется, по нему принимается соответствующее решение.