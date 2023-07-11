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НовостиОбщество11 июля 2023 7:30

В Уварово ограничат движение транспорта на время проведения фестиваля «Вишневарово»

Запланировано перекрытие улицы Шоссейная
Марина МАКОВЛЕВА

Администрация города Уварово информирует, что во время проведения фестиваля «Вишневарово» в городе будет запрещена остановка, стоянка и движение транспортных средств на улице Шоссейная:

с 18.00 13 июля до 9.00 16 июля - от переулка Больничный до улицы Октябрьская;

с 12.00 14 июля до 3.00 16 июля - от Октябрьской до объездной дорогой 2 мкр;

с 16.00 до 24.00 15 июля - от объездной дороги 2 мкр. до Интернациональной;

с 12.00 14 июля до 24.00 15 июля - от переулка Первомайский до переулка Больничный.

Общественный транспорт во время праздника будет двигаться по улицам Первомайская и Интернациональная.