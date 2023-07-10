В Петровском районе москвича, устроившего смертельное ДТП, приговорили к 6 годам колонии

Машина выскочила на обочину и перевернулась

Представитель прокуратуры Петровского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Москвы. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Мужчина пьяным сел за руль своей иномарки и двигался по дороге «Орел-Тамбов». Нарушив правила дорожного движения, подсудимый потерял контроль над автомобилем и съехал на обочину, где его машина опрокинулась. В аварии погиб 31-летний пассажир автомобиля, еще один пассажир получил травмы.

- Районным судом постановлен обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, - сообщают в прокуратуре Петровского района.

Фото прокуратуры Петровского района