В Тамбовском районе Роспотребнадзор через суд обязал администрацию привести в порядок контейнерную площадку

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проконтролировало соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом были выявлены нарушения на мусорной площадке в Красносвободненском сельсовете Тамбовского района.

- На контейнерной площадке обнаружены мешки со строительным мусором, шины, территория вокруг контейнерной площадки захламлена кучами сухих веток, листвы, травы, - рассказали в ведомстве.

Управление обратилось в суд с иском, требуя обязать местную администрацию устранить нарушения. Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области эти требования удовлетворены в полном объеме.