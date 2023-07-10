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НовостиОбщество10 июля 2023 14:12

В Тамбовском районе Роспотребнадзор через суд обязал администрацию привести в порядок контейнерную площадку

Территория оказалась захламлена строительным мусором, шинами и ветками
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проконтролировало соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом были выявлены нарушения на мусорной площадке в Красносвободненском сельсовете Тамбовского района.

- На контейнерной площадке обнаружены мешки со строительным мусором, шины, территория вокруг контейнерной площадки захламлена кучами сухих веток, листвы, травы, - рассказали в ведомстве.

Управление обратилось в суд с иском, требуя обязать местную администрацию устранить нарушения. Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области эти требования удовлетворены в полном объеме.