В Мичуринске неадекватный мужчина пытался проникнуть в административное здание

Нарушителя передали полицейским

Сотрудники вневедомственной охраны города Мичуринска задержали неадекватного мужчину, который попытался проникнуть внутрь охраняемого административного здания. Поздно ночью росгвардейцы получили информацию о том, что на объекте сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место и осмотрев прилегающую территорию, правоохранители заметили следы незаконного проникновения и обнаружили мужчину, который пытался сломать дверь в здание.

- Росгвардейцы задержали 24-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии