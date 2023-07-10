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НовостиПроисшествия10 июля 2023 14:47

В Мичуринске неадекватный мужчина пытался проникнуть в административное здание

Объект был под охраной росгвардейцев, которые задержали нарушителя
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Нарушителя передали полицейским

Нарушителя передали полицейским

Сотрудники вневедомственной охраны города Мичуринска задержали неадекватного мужчину, который попытался проникнуть внутрь охраняемого административного здания. Поздно ночью росгвардейцы получили информацию о том, что на объекте сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место и осмотрев прилегающую территорию, правоохранители заметили следы незаконного проникновения и обнаружили мужчину, который пытался сломать дверь в здание.

- Росгвардейцы задержали 24-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии