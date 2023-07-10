На 5 улицах Тамбова пройдут отключения света

11 июля в Тамбове временно прекратят электроснабжение по некоторым адресам.

Так, по информации администрации города Тамбова, в связи с ремонтом трансформаторной подстанции с 9.00 до 16.00 будут обесточены:

- ул. Коммунальная, д. 22-36:

- ул. Базарная, д. 110.

На время работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 - ул. Ореховая, д. 7.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-6 кВ с 10.00 до 15.00 - ул. Славная, д. 1-30.

На время ремонта в ВРУ жилого дома с 8.30 до 18.00 ул. Б.Федорова, д. 1А.