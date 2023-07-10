Тамбовчанка по решению суда не будет отдавать банку просроченный кредит

В суде рассмотрели иск ПАО «Совкомбанк», который требовал взыскать с жительницы Тамбовского района задолженность по кредитному договору за период с 8 июня 2014 года по 7 мая 2023-го в размере 306917,15 руб. и расходов по оплате госпошлины 6269,17 рублей.

Как следует из иска, 5 марта 2014-го между ПАО «Восточный экспресс банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк») и ответчиком был заключен кредитный договор на 117763 рублей. Однако женщина не стала выплачивать кредит и проценты, в связи с чем, у нее образовалась задолженность.

В судебном заседании ответчик исковые требования не признала, но факт заключения кредитного договора не оспаривала. Женщина заявила ходатайство о применении судом последствий пропуска срока исковой давности.

Суд установил, что дата последнего платежа задолженности по договору, установленная графиком погашения кредита, срок исковой давности по последнему платежу истекал 5 марта 2022 года. При этом, судебный приказ по заявлению ПАО «Совкомбанк» был вынесен мировым судьей 16 января 2023 года, т.е. уже за пределами срока исковой давности.

- Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд нашел доводы ответчика о пропуске Банком срока исковой давности заслуживающими внимания, и отказал в удовлетворении требований в полном объеме, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Решение не вступило в законную силу.