В Тамбове пройдут ремонтные работы на газовых сетях

11 июля в Тамбове будет приостановлена подача газа абонентам на нескольких улицах. Как сообщают в администрации города Тамбова, это связано с проведением ремонтных работ.

Газоснабжение временно прекратится по адресам:

- ул. Кавалерийская, д. 20, 22, 17, 17а, б, в, 15, 13, 13а, б, в, 11, 3а, д, 5, 5а, в, 6, 7, 7а, е, 18а;

- пр. Ипподромный, д. 4б, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, п, р, с, т, 5;

- ул. Ипподромная, д. 5, 5а, б, в, г, д, ж, и, к, л, м, н, о, р;

- ул. Элеваторная, д. 3, 5, 7, 7а, г;

- ул. Фабричная, д. 2, 6, 8, 9в, 13, 13а, 15, 17, 20;

- пл. Успенская, д. 1, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а;

- пер. Тракторный;

- ул. Октябрьская, 93;

- пр. Кавалерийский, 3.