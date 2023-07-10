В Тамбовской области сельхозугодья зарастают сорняком

Сотрудники отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в июне этого года выявили 16 правонарушений при использовании земель. Владельцы сельхозугодий не использовали земельные участки по целевому назначению, и допустили их зарастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

- По вышеуказанным фактам управление вправе возбудить административное производство по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ на основании проведенного контрольно-надзорного мероприятия, - сообщает пресс-служба ведомства. – За такое нарушение штраф для граждан составляет от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, для юридических лиц — от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.