В селах Моршанского районе территории не обрабатывали от клещей

Прокуратура Моршанска провела проверку по вопросу организации работы местных властей в сфере профилактики клещевого энцефалита путем обработки общественных территорий в местах массового пребывания людей.

В соответствии с санитарными правилами противоклещевой обработке подлежат наиболее посещаемые населением участки территорий природных очагов клещевых инфекций: места массового отдыха, территории загородных предприятий общественного питания, кладбища, садовые участки, дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, базы отдыха и др., так как указанные территории являются зонами наибольшего риска контакта людей с клещами.

В ходе проверки установлено, что на территории 15 сельских поселений соответствующая санитарная обработка детских площадок и парковых зон не проведена.

- В этой связи прокурор города обратился с административными исковыми заявлениями в суд с требованием о возложении на администрации сельсоветов обязанности по проведению противоклещевой обработки общественных территорий, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены. Во исполнение судебных решений муниципалитетами приняты меры к устранению нарушений.